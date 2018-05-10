Прорыв дамбы в Кении: 41 погибший - ВИДЕО

2018-05-10 21:47 | www.oxu.az | 8
В ночь на 10 мая произошел прорыв плотины «Патель», расположенной в кенийском округе Накуру.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, погибли по меньшей мере 41 человек, десятки госпитализированы. Трагедия произошла в 190 км от Найроби.
«Поток воды принес огромные разрушения. Степень ущерба еще не установлена», - заявил губернатор Накуру.
В общей сложности число пострадавших может составить до 3000. Красный Крест объявил в Twitter, что его служащим удалось спасти 39 человек.
Более 2000 человек остались без крова.