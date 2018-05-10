Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов

2018-05-10 22:21 | www.oxu.az | 7

Порядка семи процентов всех добытых в мире биткоинов хранятся на серверах компании Xapo, размещенных в охраняемом бывшем военном бункере в горах Швейцарии.

Стоимость такого объема криптовалюты оценивается в 10 миллиардов долларов, сообщает Oxu.Az со сссылкой на Bloomberg.

«Это значит, что всего за четыре года (Xapo начала предоставлять услуги по хранению в 2014 году - прим. «Ленты.ру») размер депозитов Xapo превысил суммы, которые находятся на счетах 98 процентов от порядка 5670 банков США», - пишет Bloomberg.

Бункер представляет собой так называемое холодное хранилище биткоинов - в нем криптовалюта хранится в режиме офлайн, что сводит к минимуму угрозу кражи.

Чтобы получить свои биткоины из такого хранилища, у клиентов Xapo уходит около двух дней - в это время компания проверяет личность клиента и подлинность его запроса на перевод криптовалюты.

Затем Xapo вручную подписывает транзакции приватными ключами, находящимися в разных локациях бункера.

В январе в Рио-де-Жанейро грабители напали на пункт обмена валют, работающий с биткоинами.

Преступники связали владельца и, угрожая оружием, требовали отдать криптовалюту.

Злоумышленники забрали у владельца точки телефон и заявили, что хотят получить биткоины, которые якобы хранятся в виртуальном кошельке.

«Но наша криптовалюта находится в другом месте», - заявил мужчина.

В результате преступники унесли с собой только наличные и ценности на 31 тысячу долларов.

А.Б.

