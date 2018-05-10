BMW отзывает 300 тысяч машин из Великобритании

2018-05-10 22:40 | www.oxu.az | 7

БМВ отзывает из Великобритании более 300 тысяч автомобилей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, причина - неисправность в электросистеме, которая может повлечь за собой отказ двигателя и даже систем управления.

Речь идёт в основном о праворульных бензиновых моделях, выпущенных с марта 2007 по август 2011 г.

«Я ехал домой по шоссе, шёл под сотню км/ч. Внезапно мотор остановился, загорелась лампа проверки двигателя.

Руль не действовал, тормоза работали очень слабо.

К счастью, был уже поздний час, и я сумел вырулить на обочину и там остановиться», - рассказывает британец, избежавший трагедии.

Проблему заметили ещё два года назад, произошло несколько ДТП со смертельным исходом.

В прошлом году немецкая компания отозвала 36 тысяч машин.

Расследование британских журналистов показало, что число неисправных автомобилей гораздо больше.

А.Б.

