Иран продолжит создавать ракеты

2018-05-10 22:50 | www.oxu.az | 6

Тегеран не разрабатывает ракеты, предназначенные для оружия массового поражения, США и их союзники не могут ограничивать страну в праве на самооборону.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении правительства Ирана.

«США и их союзники не могут накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе на нашу ракетную оборону, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта Навязанной войны (ирано-иракская война – прим. ред.)», - сообщило правительство.

Подобный шаг является «открытым нарушением» принципов международного права, в том числе права на оборону, сообщает правительство, ссылаясь на 51 статью устава ООН.

На фоне опасений ряда стран Запада и региона по поводу влияния Ирана на Ближнем Востоке Тегеран также назвал свое присутствие в Ираке и Сирии законным, отметив, что именно поддержка страны Багдада и Дамаска оказалась эффективной в борьбе с экстремизмом.

А.Б.

