Раскрыта шестивековая тайна Пизанской башни

2018-05-10 23:05 | www.oxu.az | 5

Группа итальянских исследователей раскрыла секрет многолетней устойчивости Пизанской башни.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на .ntv.ru, в исследованиях участвовали 16 итальянских инженеров университета Рома Тре и сейсмолог из Бристольского университета.

Ученые установили, что устойчивость знаменитой Пизанской башни обеспечивается за счет динамического взаимодействия с грунтом.

Выяснилось, что во время землетрясений жесткая конструкция высокой башни резонирует с мягким грунтом в ее основании, сообщается на сайте Бристольского университета.

Джордж Милонакис, профессор Бристольского университета: «Иронично, что заставившая башню наклониться почва в то же время помогла ей пережить сейсмические события».

Напомним, что 58-метровая Пизанская башня, являющаяся колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta, наклонилась во время строительства.

Позднее градус ее отклонения постепенно увеличивался, пока его не стабилизировали.

Сейчас конструкция имеет пятиградусный наклон.

Пизанская башня пережила как минимум четыре сильных землетрясения с 1280 года.

А.Б.

