Роналду станет супергероем - ФОТО

2018-05-10 23:40 | www.oxu.az | 9

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал героем новой анимационной серии индийской мультипликационной компании.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт проекта.

Роналду будет участвовать в проекте, который занимается производством различной анимационной продукции, включая комиксы, игры и цифровой контент.

«Криштиану Роналду своим стремлением, трудолюбием и выдающейся игрой вдохновил миллионы людей по всему миру.

Он реально существующий супергерой поколения», - сказал глава компании Шарад Деваражан.

Сам футболист также прокомментировал участие в проекте.

«Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии.

Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои», - отметил форвард.

В феврале 2018-го анимационная студия Pixar рассказала о планах выпустить мультфильм, в котором главными героями выступят футболисты «Барселоны».

Представители каталонской команды заявили, что это позволит повысить узнаваемость клубного бренда.

А.Б.

