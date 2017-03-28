Пропавшего индонезийца нашли в теле питона

2017-03-28 21:00 | www.oxu.az | 4

Жители индонезийской деревни обнаружили своего односельчанина, который пропал без вести, в теле семиметрового питона, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

Поиски 25-летнего Акбара Салубиро, который ушел собирать урожай пальмового масла и не вернулся, организовали его друзья и родственники.

Во дворе дома Салубиро они обнаружили огромного питона. Разрезав рептилии брюхо, жители деревни нашли своего пропавшего друга, который к этому моменту был уже мертв. Вероятно, питон сначала задушил мужчину, а затем проглотил его.

Сообщается, что люди слышали крики неподалеку от дома Салубиро за день до того, как его обнаружили мертвым.

C.Б.

