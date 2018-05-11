Закончилась церемония, посвященная 95-летию Гейдара Алиева - ОБНОВЛЕНО

2018-05-11 00:43 | www.oxu.az | 6

10 мая состоялась торжественная церемония, посвященная 95-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Oxu.Az, в церемонии, проходящей в Центре Гейдара Алиева, приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем были объявлены обладатели учрежденной Фондом Гейдара Алиева международной премии «Золотая чинара» за 2018 год.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева вручила международную премию «Золотая чинара» за развитие и пропаганду нашей национальной музыкальной культуры, большие заслуги в продолжении на высоком уровне традиций дирижерской школы Азербайджана народному артисту Азербайджанской Республики, лауреату Государственной премии, кавалеру орденов «Шохрат», «Шараф» и «Истиглал» Рауфу Абдуллаеву, за особые заслуги в укреплении культурного сотрудничества и взаимных связей между Aзербайджанской Республикой и Российской Федерацией, доведении до международной общественности реалий Aзербайджана - первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС, кавалеру орденов «Достлуг» и «Шохрат» Михаилу Гусману и за большие заслуги в развитии киноискусства Азербайджана - выдающемуся кинорежиссеру и сценаристу, народному артисту Азербайджанской Республики, кавалеру орденов «Шохрат» и «Шараф» Эльдару Кулиеву.

Церемония продолжилась концертной программой.

18:47

В Баку проводится торжественная церемония, посвященная 95-летию Гейдара Алиева.

Как сообщает Oxu.Az, на церемонии в Центре Гейдара Алиева принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

Глава государства выступает с речью на церемонии.