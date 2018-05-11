Армяне осадили редакцию «Комсомольской правды»

2018-05-11 00:46 | www.oxu.az | 5

Несколько десятков человек блокировали вход в московскую редакцию «Комсомольской правды».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Фонтанка.ру.

По словам журналиста издания, они хотели извинений от Михаила Леонтьева, в словах которого услышали оскорбления армянского народа и экстремистские призывы .

Как сообщил в Twitter Александр Коц, недовольная толпа армян собралась на подступах к «Комсомольской правде» к девяти часам вечера 10 мая.

Туда же в этом время уже подъехал ОМОН, вызванный снизить градус напряжения и пресечь саму возможность штурма.

Вечерний караул стал продолжением конфликта между изданием и представителями армянской диаспоры после эфира программы «Главтема».

СРОЧНО: армянская диаспора блокирует редакцию «Комсомольской правды» в Москве, вызван ОМОН (ФОТО)



Редакцию издания «Комсомольская правда» заблокировали представители армянской диаспоры. Об этом с места событий сообщают очевидцы. Они требуют извинений от https://t.co/VyJSWKZpsE pic.twitter.com/OjFIrKac5A — Paradox-24 (@24paradox24) 10 May 2018

Событиям в Армении были посвящены несколько последних эфиров, и позицию ведущих многие посчитали оскорбительной.

Так, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал Армению бременем для России, которая «кровью, жизнью, деньгами, газом, войсками спасала этот народ».

Его существование в отрыве от российской поддержки Леонтьев поставил под сомнение: «если бы не мы», то «никому не нужной страны» и не было бы.

Отрывок с громким «Народ, который существует исключительно благодаря нашей поддержке ... не имеет права шантажировать нас предательством!», дополненный посылами «идите и топитесь» разошелся по Сети.

Возмутил отправленных «катиться колбаской» армян и соведущий Михаил Юрьев, который категоричного коллегу не остановил.

Представители Союза армян России уже направили в адрес редакции обращение.

А.Б.

