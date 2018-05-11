В зубах древнего человека нашли смертоносный вирус

2018-05-11 01:00 | www.oxu.az | 8

Группа ученых под руководством Эске Виллерслева (Eske Willerslev) из Копенгагенского университета обнаружила следы гепатита В в ДНК человека, жившего около 4,5 тысячи лет назад.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на издание Science Alert, это самое старое свидетельство существования вируса из найденных до сих пор.

Специалисты выделили ДНК из зубов и височной кости скелетов 137 человек из кочевых народов, живших 2000-7000 лет назад.

Для этого биологи использовали метод дробовика, когда длинные цепи ДНК расщепляется на перекрывающиеся фрагменты, которые затем встраиваются в векторы - кольцевые молекулы, копирующиеся в клетках бактерий.

Таким образом создается геномная библиотека.

Выбранные случайным образом фрагменты секвенируются, то есть определяется последовательность нуклеотидов, после чего они объединяются в более крупные цепи.

Такой метод позволяет биологам сравнить вновь расшифрованные последовательности ДНК с уже известными, которые содержатся в базах данных.

Кроме того, были проанализированы геномы 167 человек, секвенированные в другом исследовании.

У 25 человек, один из которых жил 4,5 тысячи лет назад, были выявлены фрагменты нуклеиновых кислот, принадлежащих геному вируса гепатита В, который способен полностью или частично встраиваться в ДНК хозяина.

До этого открытия возраст самых ранних следов вируса гепатита В составлял 450 лет.

Результаты исследования показывают, что инфекция имела широкое распространение в Евразии в течение нескольких тысяч лет.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно от гепатита В умирают 786 тысяч человек по всему миру.

А.Б.

