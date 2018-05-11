Источник: Эрдоган и Путин обсудили выход США из сделки с Ираном

2018-05-11 01:02 | www.oxu.az | 7
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону выход США из ядерной сделки с Ираном и назвали его ошибкой.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
«Сегодня наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Они обсудили решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном.
Оба лидера, указав на ошибочность этого решения, обратили внимание на то, что совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять», - сказал источник.
Он добавил, что Эрдоган и Путин выразили обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Сирии в последние дни. Турецкий лидер также поздравил российского коллегу с инаугурацией.