Определились вторые финалисты Евровидения 2018 (ФОТО)

2018-05-11 01:14 | www.trend.az | 12

БАКУ /Trend Life/ - В Лиссабоне (Португалия) на "Алтис Арена" прошел второй полуфинал 63-го международного конкурса "Евровидение 2018", сообщает Trend Life.

Путевку в финал со своими песнями и номерами попытались завоевать конкурсанты из стран - Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

В финал вышли представители следующих стран: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина Швеция, Дания, Австралия, Норвегия, Словения, Нидерланды.

В конкурсе принимают участие представители 43 стран. В финал из двух полуфиналов (19+18) выходят по 10 стран-участниц, к которым присоединяются Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия и Португалия (страна-хозяйка). Первыми финалистами ранее стали представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии.