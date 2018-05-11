Мэй и Нетаньяху обсудили удар Израиля по Сирии

2018-05-11 01:40 | www.apa.az | 7

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщается на сайте британского кабмина.

«Премьер-министр осудила ракетные атаки Ирана против сил Израиля и сказала, что мы горячо поддерживаем право Израиля на самооборону перед лицом иранской агрессии. Премьер-министр напомнила о нашем заявлении с призывом к Ирану воздерживаться от новых нападений и с призывом к сохранению всеми сторонами спокойствия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны также заявили, что «жизненно важно для международного сообщества продолжать работать вместе, чтобы противостоять дестабилизирующему поведению Ирана в регионе, а для России — использовать свое влияние в Сирии для предотвращения дальнейших атак Ирана».