Россия не прошла в финал «Евровидения»

2018-05-11 02:03 | www.oxu.az | 8

Россия не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение».

Как передает Oxu.Az, по итогам второго полуфинала в финал «Евровидения-2018» вышли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия.

Российская певица Юлия Самойлова исполнила песню «I Won't Break». Композиция сопровождалась выступлением танцоров балета «Тодес».

«Евровидение» в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций.

Ранее стала известна первая десятка финалистов «Евровидения-2018».

В финал конкурса в первом полуфинале прошли певцы из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

А.Б.

