Израиль разбомбил в Сирии российский «Бук» и советский С-200

2018-05-11 02:27 | www.apa.az | 7

Израильская авиация в ходе налета на позиции иранских сил на территории Сирии атаковала комплексы противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75. Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В публикации указаны обозначения этих систем по кодификации НАТО — SA-17, SA-5 и SA-2 соответственно. Помимо этого, ракетному обстрелу подвергся «Панцирь-С1» (SA-22) сирийской армии, что было запечатлено на видео.

В ЦАХАЛ пояснили, что удар по комплексам ПВО Сирии был нанесен из-за попыток сбить израильские самолеты.

Израиль атаковал объекты иранских силовиков в ответ на обстрел своих позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня. В операции, проведенной ночью 10 мая, участвовали истребители F-15 и F-16, за два часа израильтяне применили 60 авиационных ракет, а также 10 тактических класса «земля — земля».