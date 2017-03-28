В Шотландии одобрили новый референдум о независимости

2017-03-28 21:14 | www.oxu.az | 3

Парламент Шотландии принял решение провести второй референдум о независимости от Великобритании.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 28 марта, сообщает Reuters.

Плебисцит пройдет в 2018 или 2019 году, после того, как будут прояснены условия выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Таким образом, законодатели поддержали предложение главы правительства Шотландии Николы Стерджен, выдвинутое 13 марта.

С.Б.

