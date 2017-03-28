AZ EN RU TR

В Шотландии одобрили новый референдум о независимости

2017-03-28 21:14 | www.oxu.az | 3

Парламент Шотландии принял решение провести второй референдум о независимости от Великобритании. 

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 28 марта, сообщает Reuters.

Плебисцит пройдет в 2018 или 2019 году, после того, как будут прояснены условия выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Таким образом, законодатели поддержали предложение главы правительства Шотландии Николы Стерджен, выдвинутое 13 марта.

С.Б.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər