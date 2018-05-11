Сингапур подтвердил, что примет саммит лидеров США и КНДР

2018-05-11 03:51 | www.trend.az | 8

Министерство иностранных дел Сингапура подтвердило, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на территории этой страны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

"Сингапур будет рад выступить в качестве принимающей стороны встречи президента США Дональда Трампа и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына 12 июня 2018 года. Мы надеемся, что эта встреча будет содействовать достижению мира на Корейском полуострове", — говорится в сообщении.