Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

2018-05-11 03:57 | www.apa.az | 8

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию, связанную с односторонним выходом США из СВПД по иранской ядерной программе, турецкий лидер также поздравил российского коллегу со вступлением в должность. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и со вступлением в должность президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что была "обсуждена ситуация, связанная с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".

В разговоре "подчеркивалось, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения".

Также сторонами был подтвержден решительный настрой на дальнейшее сотрудничество с другими участниками плана действий и на координацию шагов в данном контексте.

Также были "затронуты вопросы сирийского урегулирования и реализации ключевых двусторонних проектов".