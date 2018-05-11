В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 95-летию Гейдара Алиева

2018-05-11 04:18 | www.apa.az | 8

В Москве, в посольстве Азербайджана в России состоялся торжественный вечер, посвященный 95-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в вечере приняли участие депутаты Государственноой думы, члены Совета Федерации, представители МИД России, послы иностранных государств, известные политические и общественные деятели, деятели культурой и искусства, представители диаспоры и медиа.

В фойе здания посольства была организована фотовыставка о великом лидере Гейдаре Алиеве.

Выступая перед собравшимися посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу подробно рассказал о различных периодах жизни и деятельности великого лидера. « В истории бывают такие люди, жизнь и деятельность которых определяют путь развития целого народа, государства. Таким человеком был и президент Азербайджана Гейдар Алиев», - сказал он.

Дипломат напомнил, что в декабре 1982 года Гейдар Алиев был выдвинут на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР, был избран Членом Политбюро и фактически стал одним из руководителей СССР. «Гейдар Алиев курировал 12 министерств, руководил такими важными сферами как здравоохранение, наука, машиностроение, легкая промышленность, транспорт, коммуникация, культура, образование. Радикальная реформа в области среднего и специального образования СССР, также связана с именем Гейдара Алиева, который стал ее главным разработчиком и куратором. Гейдар Алиев возглавил Комиссию по строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ), являющейся одним из самых гигантских сооружений прошлого столетия. Благодаря своей принципиальной позиции, Гейдар Алиев достойно выполнял порученную ему ответственную работу на всех направлениях», - рассказал посол.

Как отметил П.Бюльбюльоглу, однако уникальная работоспособность, профессионализм и организаторский талант Гейдара Алиева не всем пришлись по душе. Психологическое давление на Гейдара Алиева со стороны М.С Горбачева носило неприкрытый характер. Для достижения своих целей бывший генсек даже подключил медиков, которые упорно внушали Гейдару Алиеву, что он тяжело болен, ему нельзя работать и жить ему осталось не более 3-5 лет. Именно по этим причинам в 1987-м году Гейдару Алиеву пришлось уйти в отставку с занимаемых должностей. Вскоре после отставки отца, сын Гейдара Алиева, будущий Президент Азербайджана Ильхам Алиев был снят со своей скромной должности преподавателя МГИМО, выпускником которого он являлся.

«В связи с трагедией, учиненной в январе 1990 года в Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, будучи на пенсии, пришел сюда в это здание, которое было тогда постпредством Азербайджана в Москве, и выступил с заявлением. Он первым дал политическую оценку этим событиям и потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. Многие аналитики, считая данное заявление Гейдара Алиева отважным шагом, называют это также «возвращением в большую политику»- сказал дипломат.

Он явился истинным архитектором нового Азербайджана. Гейдар Алиев избрал путь строительства демократического правового государства. В результате принятых под руководством Гейдара Алиева неотложных мер, в республике был предотвращен экономический кризис и таким образом в 1994-1995 годах был заложен фундамент сегодняшних достижений.

«В 2003 году безжалостная смерть вырвала Гейдара Алиева из жизни и это стало серьезным потрясением не только для Азербайджана. Во время траурной церемонии прощания с Гейдаром Алиевым президент России Владимир Владимирович Путин назвал его большим другом своей страны, чье значение как политического деятеля велико не только для Азербайджана, но и для России. Это был «Человек, который умел смотреть вперед» - сказал Владимир Путин. Говорят, что имя человека определяет его судьбу. Имя Гейдар означает «идущий впереди». Именно отсюда эта устремленность в будущее, умение опережать время, предвидеть события. И история показала, что великий сын азербайджанского народа, наш общенациональный лидер Гейдар Алиев оправдал свое имя»- заключил П.Бюльбюльоглу.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийский интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников подчеркнул, что Гейдар Алиев является примером того, каким должен быть глава государства. "Когда Гейдар Алиев вернулся в руководство страны Азербайджан был погружен в пучину войны. Мне рассказывали, что тогда по городу ходили вооруженные группировки. Гейдар Алиев вернулся и навел порядок. Один российский священник рассказал мне, что когда Гейдар Алиев вступил в должность президента, он поехал сначала в одну национальную диаспору, уговорил их не уезжать. Затем в другую, в русскую, к священнику русскому приехал. И он это сделал как президент страны. Некоторым сегодняшним главам государств надо поучиться этому», - сказал Леонид Калашников.

«Сейчас в нашей жизни много лицемерия: говорят одно, делают другое. У великого Гейдара Алиева этого не было. Он если говорил, то обязательно это делал. Наша задача, как политика передать будущим поколениям память об этом великом человеке», - отметил депутат.

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев вырозил глубокую убежденность, что каждый, кто имел возможность встречаться с Гейдаром Алиевым, сохранил в памяти самые неизгладимые впечатления о нем. «Я сегодня смотрел ленты азербайджанских новостных агентств, был впечатлен масштабом памятных мероприятий, которые проводятся в стране. Не прекращался народный поток в Аллею почетного захоронения. Люди приходят отдать дань уважения общенациональному лидеру азербайджанского народа», - сказал С.Лебедев.

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович подчеркнул уникальность личности Гейдара Алиева. «Конечно, он совершенно фантастическая личность. Я с ним виделся один раз, и он произвел на меня такое колоссальное впечатление, что я потом очень много времени потратил на изучение его автобиографии. Совершенно потрясающая в историческом масштабе личность. Без преувеличения, его легко сравнить с де Голлем и с Черчиллем. Я встречался с очень многими людьми, но по пальцам могу пересчитать личностей такого масштаба. Я до сих пор помню его глаза. Благодарю Бога за то, что мне удалось с ним беседовать», - сказал Л.Якубович.

Вечер продолжился музыкальной программой. В исполнении солиста Большого театра, заслуженного артиста Азербайджана Эльчина Азизова, участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова, молодых музыкантов прозвучали любимые произведения Гейдара Алиева.