В Белом доме указали на неэффективность ядерной сделки с Ираном

2018-05-11 04:35 | www.trend.az | 8

Сделка с Ираном не смогла остановить Тегеран от получения ядерного оружия в конечном итоге, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.

По словам Шаха, цель переговоров с Ираном и КНДР похожа — предотвратить приобретение "неблагополучным режимом ядерного оружия". Однако, по его словам, сделка с Ираном была полна недостатков с самого начала.