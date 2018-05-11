Президент: "Если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, он не допустил бы начала карабахского конфликта"

2018-05-11 04:22 | www.apa.az | 8

«Работа, проводимая Гейдаром Алиевым в годы руководства Азербайджанской ССР, его принципиальность, личные качества, конечно же, высоко ценились и в советском руководстве. В 1982 году, после кончины Леонида Брежнева и прихода к власти Юрия Андропова, его первое назначение было связано именно с Гейдаром Алиевым. Он пригласил Гейдара Алиева в Москву и предложил ему высокие должности – первого заместителя председателя Совета Министров и члена Политбюро. Хорошо помню, что отец несколько дней колебался, не хотел уезжать из Азербайджана». Как передает АПА, об этом 10 мая заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею Гейдара Алиева.

По словам главы государства, проделанная им работа обеспечила значительное развитие Азербайджана, у него были большие планы, связанные с дальнейшим развитием Азербайджана: «Но в то время, естественно, была железная дисциплина, кроме того, перед советским государством стояли новые задачи, и он взял на себя эту высокую ответственность. Руководя в 1982-1987 годах многими очень важными отраслями, он внес вклад в успешное развитие советского государства. Под его непосредственным руководством была успешно проложена Байкало-Амурская магистраль, являвшаяся крупным инфраструктурным проектом, завершилось ее строительство.

В то же время он всегда уделял Азербайджану большое внимание, оказывал помощь. Конечно, проделанная им здесь работа, его деятельность позволяли Азербайджану развиваться и после того, как он покинул республику. Но, несмотря на это, социально-экономические показатели в республике постепенно снижались, дело шло к спаду. В результате в конце 1980-х – начале 1990-х годов Азербайджан оказался лицом к лицу с большой катастрофой».

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в 1987 году Гейдар Алиев без каких-либо оснований был отстранен тогдашним советским руководством от всех должностей: «Никаких оснований для этого не было, потому что его профессионализм, результаты проделанной работы, конечно, не увязывались с проявленной по отношению к нему несправедливостью. Но люди, находившиеся в то время в советском руководстве, руководитель советского государства проявляли к нему очень негативное отношение. Гейдар Алиев был очень принципиальным человеком, говорившим все начистоту. Он видел, что ситуация в стране ухудшается. Видел, что вместо реальных реформ господствуют пустословие, популизм. Видел, что принимаемые решения служат ослаблению советского государства. Одновременно начиная с 1985 года в Советском Союзе были допущены большие нарушения в области национальных отношений. Советское государство держалось, как единое государство в первую очередь, за счет регулирования национальных отношений. До 1985 года эти отношения, можно сказать, строились на здоровой основе. Все народы могли спокойно развиваться, сохранять свою культуру.

Поэтому Гейдар Алиев не мог оставаться безучастным ко всем этим неприятным тенденциям, высказывал свою позицию, что, конечно, не нравилось советскому руководству. После отстранения его без всяких оснований от всех должностей Азербайджан утратил большую опору. Наши коварные соседи сразу же воспользовались этим, не прошло и двух недель после его отставки, как армянские сепаратисты и их покровители в центре подняли вопрос о выводе Нагорного Карабаха из состава Азербайджана и передаче его Армении».

Президент отметил, что фактор Гейдара Алиева, нахождение сильной личности в центре государства не позволяли, чтобы такие сепаратистские тенденции поднимали голову: «Хотя до 1969 года такие тенденции были. Только после прихода Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном все эти тенденции были пресечены.

С того времени в отношении нашего народа, республики была проявлена очень большая несправедливость. В итоге Азербайджан столкнулся с большой катастрофой. С полной уверенностью могу сказать, что если бы в то время Гейдар Алиев находился в Азербайджане, то как руководитель Азербайджана никогда не позволил чтобы сепаратистские тенденции подняли голову и начался нагорно-карабахский конфликт. Потому что его решительность, смелость, авторитет никогда не дали бы возможности, чтобы такие тенденции существовали. Однако последующие руководители, к сожалению, показали слабость, не проявили принципиальности, для них личная карьера была гораздо выше интересов народа».