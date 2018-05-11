Трамп убежден, что его встреча с Ким Чен Ыном будет "большим успехом"

2018-05-11 05:03 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп убежден, что его предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет очень успешной. Об этом он заявил журналистам в четверг, отвечая на вопрос о его ожиданиях по поводу саммита, передает ТАСС.

"Я так думаю. Я думаю, что это будет большой успех", - ответил он.

Ранее в четверг американский лидер проинформировал, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. По словам Трампа, он и лидер КНДР "постараются сделать это очень особенным моментом для мира во всем мире".