Пашинян проведет первое заседание правительства Армении

2018-05-11 04:58 | www.apa.az | 6

Первое заседание правительства Армении под руководством нового премьер-министра Никола Пашиняна пройдет в пятницу в Ереване. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно сообщению, очередное правительственное заседание начнется в 10.00 мск. Традиционно кабмин Армении собирается каждый четверг. Согласно правительственному сайту, в повестку очередного заседания включены 16 вопросов, в том числе о создании научно-исследовательского военно-технического института.

Ранее Пашинян заявил, что заседание будет открытым для журналистов, вопреки законодательным поправкам, предложенным прежним правительством.