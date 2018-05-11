Эксперты Bank of America прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель

2018-05-11 05:47 | www.trend.az | 8

Цены на нефть могут подняться в будущем году до уровня, близкого к $100 за баррель в случае, если ситуация в странах-экспортерах - Венесуэле и Иране - приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. Об этом, как передает ТАСС, сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America Corp.

По их оценкам нефть сорта Brent, цена которой в четверг колебалась около $77 за баррель, во втором квартале будущего года может достичь $90 за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут вырасти еще больше. "Оценивая ситуацию на предстоящие 18 месяцев, мы ожидаем изменения баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке", - отмечается в оценке экспертов.