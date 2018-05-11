Президент Ильхам Алиев: "В Азербайджане гарантом стабильности являются народ, единство народа и власти"

2018-05-11 05:15 | www.apa.az | 7

“Тогдашняя власть НФА – Мусават не смогла оправдать надежды народа, своей нерадивой, предательской политикой нанесла большой удар по азербайджанскому народу, азербайджанской государственности и, можно сказать, ввергла страну в неуправляемое состояние. Господствовали хаос, анархия, грабежи, произвол, политический, экономический, военный кризис, наши земли попадали под оккупацию. А тогдашнее руководство Азербайджана, дабы удержать свою расшатавшуюся власть, прибегло к преступлениям, гражданской войне. Мы хорошо помним те дни, годы. Для того чтобы удержаться у власти, они решили бомбить Гянджу, сегодня перед нашими глазами оживает картина разрушенных зданий Гянджи”.

Как передает АПА, об этом 10 мая заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что азербайджанский народ сказал этой антинациональной власти «нет», всего год смог вытерпеть ее и сплотился вокруг своего лидера: «Еще в 1992 году передовые представители азербайджанской интеллигенции, известные люди, общественные деятели, обратившись к Гейдару Алиеву, выдвинули предложения о создании партии, и в ноябре 1992 года в Нахчыване состоялась учредительная конференция Партии «Ени Азербайджан». Это означало создание политической системы молодого государства, потому что до того времени в Азербайджане не было политической системы, политических отношений вообще не существовало. В 1993 году Гейдар Алиев по требованию народа прибыл в Баку. В то время власть НФА – Мусават, вновь проявив трусость, отошла в сторону, страна, можно сказать, оказалась в неуправляемом состоянии. В тяжелой, сложной ситуации народ возложил эту историческую миссию на Гейдара Алиева».

Президент отметил, что с 1993 года по сегодняшний день Азербайджан идет по пути успешного развития: «Несмотря на то, что в 1994 и 1995 годах дважды была предпринята попытка государственного переворота, азербайджанский народ не позволил, чтобы преступные элементы вновь незаконно захватили власть. Конечно, авторитет, смелость, политика Гейдара Алиева не позволили, чтобы кто-то незаконно захватил власть.

После этого в Азербайджане начался период стабильности, который продолжается по сей день. Были приняты очень важные для нашей страны решения, дан старт политическим реформам. Именно в те годы был сделан стратегический выбор, связанный с нашим развитием: Азербайджан должен развиваться как современная, демократическая страна. Был дан старт экономическим реформам, в качестве основных принципов стали применяться принципы рыночной экономики. Азербайджан смог наладить отношения с международным сообществом и, можно сказать, сумел выйти из международной изоляции, в которой находился в первые годы нашей независимости. Необходимые нашей стране международные связи способствовали привлечению инвестиций в Азербайджан. В 1994 году был подписан «Контракт века». Он играет исключительную роль в нашей истории, экономическом развитии. В 1995 году была принята Конституция независимого государства. Кроме того, была дана политическая и правовая оценка трагедии 20 Января. К сожалению, прежняя власть оставалась безучастной к данному вопросу. Азербайджан стал успешно развиваться. Задачи, стоявшие перед страной в 1993-2003 годах, были успешно выполнены. Большие шаги были предприняты в деле строительства армии, проведена успешная Горадизская операция и часть наших земель освобождена от оккупантов. То есть, за 10 лет в Азербайджане были предприняты очень большие шаги в деле государственного строительства, которые сегодня обусловливают нашу успешную политику».

Президент также отметил, что в октябре 2003 года Гейдар Алиев в обращении к народу изложил свое мнение о проделанной работе и выразил уверенность в том, что его продолжатели пойдут по указанному им пути, смогут и после него успешно управлять Азербайджаном: «В 2003 году азербайджанский народ оказал мне большое доверие, и с того дня по настоящее время я стараюсь его оправдать. В 2003 году накануне президентских выборов я обещал, что если народ окажет доверие, то политика Гейдара Алиева в Азербайджане будет продолжена. Я горжусь тем, что сдержал данное слово, и в последние 15 лет Азербайджан успешно, уверенно идет по пути, намеченному Гейдаром Алиевым. В Азербайджане полностью обеспечена стабильность, гарантом которой является азербайджанский народ. Сегодня мы видим, что в различных уголках мира ситуация обостряется, происходят новые конфликты, кровавые столкновения, гражданские войны, перевороты. Они происходят потому, что люди недовольны властью. Потому, что власть не проводит правильной политики на должном уровне, не решает беспокоящих людей проблем, не может обеспечить экономическое развитие, допускает большие нарушения. В Азербайджане же гарантом стабильности являются азербайджанский народ, единство народа и власти. Сегодня Азербайджан – одна из самых стабильных и успешно развивающихся стран в мировом масштабе».