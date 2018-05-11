Ильхам Алиев: "Мы и впредь будем укреплять нашу принципиальную позицию по карабахскому конфликту"

2018-05-11 06:26 | www.apa.az | 6

«Наша принципиальная позиция, связанная с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, остается неизменной».

Как передает АПА, об этом 10 мая заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею Гейдара Алиева.

По словам главы государства, в 2003-2018 годах – в течение 15 лет многие международные организации – Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества и другие организации приняли постановления и резолюции, отражающие нашу позицию, связанную с данным конфликтом, справедливость: «Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен найти решение только на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена, должны быть выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН. В этих резолюциях открыто указывается, что оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с захваченных земель. Иных путей решения конфликта нет. Территориальная целостность Азербайджана не является, никогда не была и не будет темой переговоров. Азербайджанский народ и государство никогда не позволят, чтобы на азербайджанской земле было создано второе армянское государство. Если кто-то думает иначе, то, считаю, он живет напрасными иллюзиями. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена полностью и безоговорочно. Этого требуют справедливость и международное право. Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Об этом свидетельствуют история, культура, международное право. Проведенный в Нагорном Карабахе последний надуманный «референдум» не признан ни одной страной, ни одной международной организацией. Это еще раз показывает, что международное сообщество, все страны считают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы и впредь будем укреплять нашу принципиальную позицию. Азербайджан имеет достаточно возможностей как в международной плоскости, так и в регионе. Без нашего участия в регионе не может быть реализован ни один проект. Чем быстрее в Армении поймут эту реальность, тем раньше будет урегулирован конфликт, и в нашем регионе воцарится мир».

Президент Азербайджана отметил проводимую в мире очень большую работу в связи с Ходжалинским геноцидом: «В последние годы более 10 стран признали Ходжалинский геноцид, являющийся невиданным злодеянием, учиненным армянами, как геноцид, и этот процесс будет продолжен.

Мы построили мощную армию. Ведущие рейтинговые агентства, определяющие силу армий, видят Азербайджанскую армию в числе 50-ти сильнейших. Мы знаем это, и наша военная мощь с каждым днем растет. Два года назад Азербайджанская армия освободила от оккупантов часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, на этих землях – наших родных землях сегодня развевается азербайджанский флаг. Уверен, что настанет день, когда азербайджанский флаг будет поднят на всех пока еще оккупированных землях, в том числе Шуше и Ханкенди».