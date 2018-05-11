Белый дом: Трамп не уверен в том, что Ким Чен Ын его не обманет, и держит ухо востро

2018-05-11 06:46 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп очень хочет, чтобы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном сработали и Пхеньян встал на путь денуклеаризации, однако он не может быть уверен в том, что собеседник не обманет его, и поэтому держит ухо востро. Об этом рассказал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.

Ему был задан вопрос, как глава государства может быть уверен в том, что Ким Чен Ын не пытается его провести. "Конечно, [он] не уверен. Однако президент держит ухо востро - поверьте мне, президент очень хочет, чтобы это сработало. Мы часто говорим о ядерном оружии, и он попросту изумлен тем фактом, что США и в целом человечество привело себя к этой дилемме со всеми этими ядерными вооружениями", - рассказал Келли.