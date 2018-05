Определена вторая десятка финалистов "Евровидения-2018"

2018-05-11 06:59 | www.apa.az | 9

В четверг на лиссабонской арене Altice состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2018".

Как передает АПА, на сцену вышли представители 18 стран, концерт открыл победитель "Евровидения"-2009 Александр Рыбак, который вновь приехал на конкурс защищать честь Норвегии. Он исполнил песню That"s How You Write a Song его собственного сочинения и вышел в финал.

По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

Представительнице Азербайджана Айсель Мамедовой, выступавшей в первом полуфинале, не удалось пройти в финал.