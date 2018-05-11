В Гонконге из-за обнаруженной бомбы времен войны эвакуировали генконсульство России

2018-05-11 07:19 | www.trend.az | 8

Полиция Гонконга в пятницу оцепила ряд улиц и произвела эвакуацию людей в центральном районе Ван Чай в связи с операцией по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Она была обнаружена накануне сооружающими метро рабочими на одной из стройплощадок, передает ТАСС со ссылкой на местную радио- и телевещательную корпорацию RTHK.

Из опасной зоны произведена эвакуация строителей и людей из ряда жилых зданий, отелей и офисов, в том числе из небоскреба Sun Hung Kai, на 21-м этаже которого базируется генконсульство РФ. "В связи с обнаружением в районе офиса генерального консульства России в Гонконге бомбы времен Второй мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления. Просим следить за новостями", - говорится в сообщении дипмиссии.