На фасаде Центра Гейдара Алиева показана видеокомпозиция "Гейдар Алиев - 95"

2018-05-11 07:36 | www.apa.az | 7

10 мая после торжественной церемонии, посвященной 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева, на фасаде здания Центра Гейдара Алиева была показана видеокомпозиция.

Как сообщает АПА со ссылкой на информацию Центра Гейдара Алиева, композиция отражала привязанность архитектора и созидателя современного Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева к Азербайджану, прогресс в нашей стране и народную любовь к общенациональному лидеру.

Видеоинсталляция, сопровождавшаяся песней «Xalq Heydər söyləyəcək», продолжалась с 20 часов до полуночи.