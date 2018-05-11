Ашхабад выступает за активизацию транзитного проекта Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция

2018-05-11 08:00 | www.trend.az | 7

АШХАБАД/ Trend/ - Туркменская сторона призывает активизировать в рамках международных организаций обсуждение различных аспектов строительства транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, пишет газета «Ватан».

Речь идет о таких организациях, как Международный союз автомобильного транспорта, Европейская Экономическая Комиссия (ЕЭК) ООН и Экономическая и Социальная Комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В статье говорится, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил обсудить возможность создания модального шоссе для Центральной Азии с выходом на Турцию.

"Мы ...готовы играть самую активную роль и оказывать самую действенную поддержку реализации данного проекта", - сказал глава Туркменистана, предложив всем странам-членам ООН, входящим в состав ЕЭК и ЭСКАТО, присоединиться к предметному обсуждению этого вопроса.