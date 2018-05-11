В Барде обнаружен артиллерийский снаряд

2018-05-11 07:57 | www.apa.az | 8

В Барде 10 мая обнаружен артиллерийский снаряд. Как сообщает АПА со ссылкой на Нацагентство по разминированию территорий, в агентство в 18.11 из МВД и в 18.29 из МЧС поступило сообщение об обнаружении на территории Мирзахан одного снаряда.

На место находки оперативно выехали сотрудники Агентства, которые совместно с сотрудниками райотдела провели осмотр обочины магистрали Бахрамтепе – Агджабеди. В результате проведенных мер был обнаружен один артиллерийский снаряд калибра 100 мм (ОФ 412). Снаряд был доставлен в утилизационный центр агентства для уничтожения.

На месте происшествия было осмотрено дополнительно 500 кв.м., подозрительных предметов не обнаружено.