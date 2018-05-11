Гватемала просит Швецию и Венесуэлу отозвать своих послов

2018-05-11 08:18 | www.trend.az | 7

Правительство Гватемалы просит власти Швеции и Венесуэлы отозвать своих послов из центральноамериканской страны, сообщает в четверг гватемальский МИД, передает РИА Новости.

"В связи с тем, что послы Андерс Компасс и Элена Алисия Сальседо Полео, выполняя свои функции, совершили действия, которые являются вмешательством во внутренние дела государства Гватемала и не согласуются с внешней политикой страны, правительствам королевства Швеции и Боливарианской Республики Венесуэлы отправлены запросы об их отзыве", – говорится в коммюнике МИД.