Президент Ильхам Алиев: Развитие хлопководства придаст большой импульс и развитию легкой промышленности в Азербайджане

2017-03-28 21:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Развитие хлопководства, конечно, придаст большой импульс и развитию легкой промышленности в Азербайджане, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Саатлы.

"В прошлом году в Мингячевире был заложен фундамент парка легкой промышленности. Там будут построены девять заводов, в том числе завод по производству пряжи. До конца этого года уже должны приступить к деятельности первые заводы. Это тоже очень большая, серьезная экономическая инициатива. Как минимум на девяти этих заводах и, в целом, в результате деятельности этого технологического парка, по меньшей мере, пять тысяч человек будут обеспечены работой", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан одновременно будет продавать готовую продукцию.

"Не хлопок-волокно, и даже не пряжу, мы должны стараться реализовывать готовую продукцию, продавать текстиль, занять место на внешних рынках. Во время контактов со всеми своими коллегами я выдвигаю этот вопрос на передний план. Ставлю вопросы увеличения товарооборота и повышения экспорта из Азербайджана, чтобы для нас открывались новые рынки. Традиционные рынки имеются, и мы работаем на этих рынках. Мы должны выйти на новые рынки. Создание торговых домов преследует эту цель. В ближайшем будущем приступят к деятельности наши торговые миссии в России, Беларуси, Украине, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах. Так как на нынешнем этапе это, считаю, основные рынки для нас", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства выразил уверенность в том, что в результате проделанной работы и работы, которая будет проделана, в хлопководстве и в этом году будут достигнуты хорошие результаты.