Мессенджер WhatsApp стал бесплатным с Nar

2018-05-11 09:11 | www.trend.az | 10

БАКУ /Trend/ - C 4 мая 2018 года, использование мессенджера WhatsApp на всех активированных интернет-пакетах Turbo оператора Nar является бесплатным. Так, текущие пользователи пакетов Turbo могут отправить сообщения по WhatsApp совершенно бесплатно до истечения срока использования пакетов.

Напомним, что пакеты Turbo, предлагающиеся в различных объемах, позволяют наслаждаться скоростью до 225 мегабит используя как мобильные телефоны, так и компьютеры. После окончания пакета, абоненты могут пользоваться бесплатным интернетом и безлимитной перепиской до окончания срока действия пакета, в соответствии с «политикой справедливого использования». Более того, в рамках крупных пакетов, таких как “Turbo XL”, “Turbo 2XL” и “Turbo 3XL”, использование интернета по ночам является бесплатным и безлимитным.

Более подробную информацию об интернет-пакетах Turbo оператора Nar можно получить на сайте nar.az.