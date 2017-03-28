Sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

2017-03-28 21:52 | www.trend.az | 1

Ağrı'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Mart'ta kent merkezi ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise haklarında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

Kaynak: AA