Нефти предрекли цену 100 долларов за баррель

2018-05-11 09:31 | www.oxu.az | 8

В 2019 году цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель. К такому выводу пришли аналитики Bank of America.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg.

Эксперты связали рост цены с риском срыва поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за сокращения мировых запасов нефти.

Эти факторы однозначно приведут к росту цены до 90 долларов за бочку, а в случае решения ОПЕК оставить в силе соглашение о сниженной добыче, а также при наложении санкций на Тегеран, нефти марки Brent покорится отметка в 100 долларов.

Это первое прозвучавшее на Уолл-стрит предположение о возвращении высоких цен на черное золото. Другой крупный игрок, Goldman Sachs Group Inc., ожидает роста цен в 2019 году до 82,5 доллара за бочку.