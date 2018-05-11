Иран осудил удары Израиля по Сирии

2018-05-11 09:28 | www.trend.az | 8

Тегеран выступил с осуждением ударов израильских ВВС по территории Сирии. Об этом в пятницу сообщил телеканал Press TV со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, передает ТАСС.

10 мая израильская сторона заявила, что иранские силы "Аль-Кудс" запустили 20 ракет и других снарядов по передовой линии Армии обороны Израиля на Голанах, некоторые ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Вскоре после этого ВВС еврейского государства подвергли ударам сирийские районы Телль-эль-Ахмар, Телль-эль-Кбаа и Карс-эн-Накль (провинция Эль-Кунейтра, 40 км от Дамаска).

Позднее агентство SANA отметило, что "силы противовоздушной обороны Сирии успешно отражают ракетные удары, которые наносят ВВС Израиля с территории оккупированных Голанских высот".

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