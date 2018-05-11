Выборы в парламент Малайзии впервые выиграла оппозиция

2018-05-11 09:58 | www.oxu.az | 8

Большинство мест в парламенте Малайзии впервые за 60 лет получит оппозиция.

Об этом передает Oxu.Az, со ссылкой на результаты выборов в стране.

Оппозиционная коалиция «Альянс надежды» получит 112 из 222 кресел. Лидер движения - 92-летний Махатхир Мохамад, который был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год.

Он, как отмечает Reuters, станет старейшим избранным политическим лидером в мире.

Мохамад пообещал не преследовать коалицию «Национальный фронт», которая до выборов занимала большинство в парламенте, и пообещал восстановить в Малайзии «верховенство закона».

«Национальный фронт» по итогам выборов получил 79 кресел мест в законодательном собрании.

По итогам предыдущих парламентских выборов в Малайзии в 2013 году оппозиция улучшила свои позиции, но не смогла получить большинство мест, а ее лидер Анвар Ибрагим после голосования был приговорен к пяти годам заключения по обвинению в мужеложстве.