Режим прекращения огня был нарушен 120 раз

2018-05-11 10:08 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Коханеби Товузского района, в селе Гаравелилер, на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.