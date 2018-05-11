Роналду займется сериалами

2018-05-11 10:08 | www.oxu.az | 8

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал исполнительным продюсером сериала про женскую футбольную команду из Нью-Йорка, который снимает Facebook.

Как передает Oxu.Az, португалец является самым популярным человеком в этой социальной сети со 120 миллионами подписчиков.

«Опыт работы исполнительным продюсером в этом шоу станет для меня невероятным», - приводит Hollywood Reporter слова Роналду. - Моя история во многом схожа с тем, что испытывают девушки из футбольной команды.

Это сериал про бэкграунд футбола. Он гораздо глубже, чем сама игра. Это сериал о ценностях, вызовах, дружбе, тяжелом труде, страстях и гармонии. Он про жизнь».