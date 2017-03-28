Тревога у Белого дома

2017-03-28 22:09 | www.oxu.az | 3

Секретная служба США задержала мужчину с подозрительным предметом у Белого дома во вторник, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что улицы вокруг Белого дома в Вашингтоне перекрыты после обнаружения подозрительного предмета. Информация о нем появилась около 10.25, когда журналистов, находящихся в помещении для прессы попросили оставаться на своих местах. Президент США Дональд Трамп находился в здании Белого дома, однако, как отмечает портал, признаков прямой угрозы его безопасности не было.

Как сообщил агентству представитель Секретной службы, мужчина с багажом находился рядом с Белым домом и отпускал «подозрительные комментарии». На место прибыли взрывотехники.

В настоящее время Секретная служба проводит расследование инцидента.

С.Б.

