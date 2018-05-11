Беларусь заинтересована в более широком участии Японии в модернизации медучреждений

2018-05-11 09:57 | www.trend.az | 7

Беларусь заинтересована в более широком участии японских компаний в модернизации медучреждений. Об этом заявил министр здравоохранения Валерий Малашко на встрече с японскими деловыми кругами в Организации содействия развитию внешней торговли Японии (ДЖЕТРО), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.



Валерий Малашко отметил, что в Беларуси происходит обновление системы здравоохранения. Важное место в этом процессе занимает технологическая модернизация медицинских учреждений и фармацевтических предприятий. Многолетнее сотрудничество Беларуси с Японией в сфере радиационной медицины, онкологии, лечения детских болезней, а также успешное участие белорусской команды фармацевтов в недавно прошедшей международной выставке CPhI Japan 2018 в Токио создают основу для привлечения японских инвестиций в сферу здравоохранения Беларуси. Министр подчеркнул, что республика заинтересована в участии японских компаний в модернизации центров по работе с лицами с ограниченными возможностями, реабилитационных центров, а также предприятий фармацевтической отрасли.



Япония может рассматривать Беларусь и как новое окно возможностей на пространстве Евразийского экономического союза, отметил Валерий Малашко. Интерес инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского и других регионов мира к реализации проектов в Беларуси возрастает. Одним из примеров является проект "Великий камень". Представлять интерес для японского бизнеса также может высокотехнологичный производственно-инвестиционный проект "Японо-белорусская промышленная зона на Могилевщине".



Валерий Малашко заявил, что белорусская сторона ставит перед собой задачу серьезно нарастить поставки в Японию сыров, сыворотки, мясо-молочных и кондитерских изделий, продукции из дерева и мебели, изделий из кожи и металлических конструкций, посуды из хрусталя и стекла, одежды, обуви.



Министр выразил благодарность японским коллегам за многолетнее сотрудничество в сфере повышения квалификации врачей, а также за помощь, оказываемую пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.



Первый белорусско-японский экономический форум, который проходит в Японии 9-11 мая, организован Министерством здравоохранения при поддержке посольства Беларуси в Японии, Могилевского облисполкома, Национального агентства инвестиций и приватизации, Организации содействия развитию внешней торговли Японии.

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