Обнародовано число вице-президентов в Турции

2018-05-11 10:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В рамках перехода на президентскую форму правления в Турции будут назначены пять вице-президентов, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Также сообщается, что количество имеющихся в Турции министерств будет снижено с 21 до 15 министерств.

Согласно данным СМИ, запланировано объединение ряда министерств.

В настоящее время турецкие власти не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Отметим, что ранее также сообщалось, что с переходом Турции на президентскую форму правления будут проведены структурные изменения в ряде госорганов.

В частности, ожидается, что ряд турецких госорганов, которые сегодня подчиняются Кабинету министров страны, будут ликвидированы, или объединены.

Отметим, что в настоящее время в подчинении Кабинета министров Турции находится 25 ведомств.

Напомним, что ранее сообщалось, что в 2019 году с переходом на президентскую форму правления, в Турции будет упразднен пост премьер-министра.