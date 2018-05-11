WhatsApp стал бесплатным с Nar ®

2018-05-11 10:22 | www.apa.az | 9

C 4 мая 2018 года, использование мессенджера WhatsApp на всех активированных интернет-пакетах Turbo оператора Nar является бесплатным. Так, текущие пользователи пакетов Turbo могут отправить сообщения по WhatsApp совершенно бесплатно до истечения срока использования пакетов.

Напомним, что пакеты Turbo, предлагающиеся в различных объемах, позволяют наслаждаться скоростью до 225 Мб/с используя как мобильные телефоны, так и компьютеры. После окончания пакета, абоненты могут пользоваться бесплатным интернетом и безлимитной перепиской до окончания срока действия пакета, в соответствии с «политикой справедливого использования». Более того, в рамках крупных пакетов, таких как “Turbo XL”, “Turbo 2XL” и “Turbo 3XL”, использование интернета по ночам является бесплатным и безлимитным.

Более подробную информацию об интернет-пакетах Turbo оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).