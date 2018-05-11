В Самур-Абшеронский канал сливаются сточные воды - ФОТО

2018-05-11 10:24 | www.oxu.az | 7

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов провели рейд с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, во время рейда было установлено, что сточные воды с территории частного дома на территории заводского поселка Туг города Сумгайыт сливались непосредственно в Самур-Абшеронский магистральный канал.

Расследование установило, что сточные воды сливались жильцами дома Дильгамом Велиевым и Фамилем Рустамовым.

По факту были составлены протоколы, каждый из виновных наказан на 600 манатов на основе Кодекса административных правонарушений. Правонарушителям даны срочные «принудительные поручения» по строительству на территории «шамбо» во избежание слива сточных вод в канал.