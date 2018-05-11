В городе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико 28 мая объявлено «Национальным днем Азербайджана»

2018-05-11 10:25 | www.apa.az | 8

Как сообщили АПА в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в связи с этим мэр штата Алан Вебер (Alan M. Webber) подписал соответствующую декларацию.

В направленной в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе декларации говорится, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих странах мира, предоставила женщинам право голосования. Также в документе отмечается, что в тот период республика была признана США и другими демократическими странами мира.

В документе говорится, что после восстановления независимости Азербайджана в 1991 году США были одним из первых государств, которые признали Азербайджан, и установили с ним дипломатические отношения. В декларации также подчеркивается, что после обретения независимости Азербайджан, укрепляя свой суверенитет и независимость, стал одним из самых стремительно развивающихся и модернизирующихся государств в мире, и сегодня, обладая самой крупной экономикой в регионе, является крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе.

В документе отмечается, что при посредничестве генконсульства в Лос-Анджелесе Азербайджан в последние годы наладил прочные связи со штатом Нью-Мексико.

В конце документа 28 мая 2018 года в городе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико объявлено «Национальным днем Азербайджана».