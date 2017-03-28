В Австралии нашли самый большой след динозавра

2017-03-28 22:25 | www.trend.az | 3

Группа палеонтологов из университета Квисленда обнаружила на северо-западе Австралии огромные следы травоядного зауропода, передает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Открытие было сделано в прибрежном районе James Price Point. Длина "стопы" динозавра составляет 1,6 метра. Всего ученым удалось зафиксировать отпечатки 21 вида древнейших рептилий. "Мы нигде в мире не встречали такого разнообразия. К тому же все свидетельства увековечены в камне", — поделился своими впечатлениями исследователь Стив Солсбери.

Место находки палеонтолог сравнил с "современным Парком Юрского периода" и призвал обеспечить сохранность уникального заповедника.

Ученые полагают, что динозавры населяли регион James Price Point 127-144 миллионов лет назад.