Электронные «купчие» можно будет проверить онлайн

2018-05-11 10:58 | www.oxu.az | 8

Отныне граждане, владеющие электронной выпиской («купчая» - ред.), смогут проверить подлинность своих документов онлайн. Для этого от пользователей не требуется никакой оплаты.

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете по вопросам имущества, услуга является бесплатной.

Граждане должны войти на Портал электронного правительства (http://e-emdk.gov.az/eemdk/az/CheckElectronExtract) и, отметив регистрационный номер и номер реестра выписки, проверить подлинность документа.

Отметим, что цель использования услуги – свести до минимума общение между гражданами и чиновниками в процессе регистрации недвижимости, повысить доступность и обеспечить оперативность.

Л.А.

