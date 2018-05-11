Электронные «купчие» можно будет проверить онлайн

2018-05-11 10:58 | www.oxu.az | 8
Отныне граждане, владеющие электронной выпиской («купчая» - ред.), смогут проверить подлинность своих документов онлайн. Для этого от пользователей не требуется никакой оплаты.
Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете по вопросам имущества, услуга является бесплатной.
Граждане должны войти на Портал электронного правительства (http://e-emdk.gov.az/eemdk/az/CheckElectronExtract) и, отметив регистрационный номер и номер реестра выписки, проверить подлинность документа.
Отметим, что цель использования услуги – свести до минимума общение между гражданами и чиновниками в процессе регистрации недвижимости, повысить доступность и обеспечить оперативность.