Небо - частникам, недры - государству: Узбекистан приватизирует "Узбекские авиалинии"

2018-05-11 10:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Узбекистан готов приватизировать «Узбекские авиалинии», но намерен сохранить контроль над золото- и нефтедобывающими предприятиями. Как передаёт Reuters, об этом сообщил один из высокопоставленных чиновников Узбекистана.

Согласно информации, руководство Узбекистана в скором времени объявит о сделке с Всемирным банком (ВБ), который должен помочь правительству в составлении более широкой экономической стратегии, сказал в среду вице-премьер Сухроб Холмурадов.

В свою очередь начальник управления Государственного комитета по инвестициям Узбекистана Сардор Сагдуллаев очертил общие контуры планируемой приватизации. «Ключевыми отраслями, которые должны остаться под государственным контролем, являются золото- и нефтедобыча», – сказал Сагдуллаев во время ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Начальник управления сообщил, что в то же время в Узбекистане готовы открыть доступ частным компаниям к авиационному сектору.

«У нас имеется одна авиакомпания-монополист – «Узбекские Авиалинии», но мы тесно работаем с Всемирным банком, чтобы реформировать сектор и сделать так, чтобы приватизация компании стала возможной», – сказал Сагдуллаев.

По словам начальника управления, в числе других направлений также рассматривался вопрос приватизации энергетического сектора. «Однако, мы полагаем, что система государственно-частного партнерства является более верным подходом для данной сферы», – добавил Сагдуллаев.